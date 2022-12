Micciché non va al Senato a votare | I voli costano troppo Continua la guerra con Schifani

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo Renato, che qualche giorno fa è dovuto rientrare da Roma con la nave (via Napoli), un altro protagomista, sempre di Forza Italia, è rimasto appiedato: trattasi di Gianfranco, coordinatore regionale azzurro, che oggi non era alperil decreto Aiuti Quater. Miccichè ha marcato visita. Anche lui vittima dell’emergenzache sta devastando il Natale in Sicilia, rendendo la vita impossibile ai tanti fuorisede che avrebbero voluto trascorrere le feste in famiglia. Il problema non era, però, di natura economica. In questo momento il vicerè berlusconiano percepisce lo stipendio da parlamentare nell’Isola, dove occupa un seggio all’Assemblea regionale, e, in virtù del doppio incarico, il rimborso spese a Palazzo Madama. Pagare sarebbe stato l’ultimo dei problemi. Peccato ...