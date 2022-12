Manovra 2023 | Mef | “Nessun taglio risorse ad App18”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) –nelnegli stanziamenti dell’. Lo segnala il Mef in una nota spiegando che nel prossimo anno la Carta della cultura Giovani sarà assegnata ai nati nell’anno 2004 mediante utilizzo dellegià impegnate nel 2022. “Sono quindi confermate le somme necessarie per coprire le esigenze per la realizzazione di questa misura” conclude il ministero. L'articolo proviene da Italia Sera.

Tra le misure inc'è il reddito alimentare: si tratta di una nuova sperimentazione che avrà ... Per questo, ci saranno finanziamenti per 1,5 milioni di euro nele 2 milioni nel 2024. Per ...Esultano i transfrontalieri italiani che hanno maturato la pensione lavorando nel Principato di Monaco. Un emendamento allaapprovato in Commissione Bilancio prevede infatti che dalviene stabilita al 5% la tassazione sulle pensioni percepite dai frontalieri del Principato di Monaco. Prendi 100 alla maturità ...(Adnkronos) - Nessun taglio nel 2023 negli stanziamenti dell’App18. Lo segnala il Mef in una nota spiegando che nel prossimo anno la Carta della cultura Giovani sarà assegnata ai nati nell’anno 2004 ...Un bilancio che si fa carico delle manutenzioni straordinarie in tema di viabilità (asfaltature e ponti), nonché della sicurezza dei plessi scolastici, in questo caso grazie ai fondi del PNRR, ma che ...