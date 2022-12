“Lo sfruttamento a lavoro mi ha fatto ammalare | poi mi hanno licenziato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) di Maurizio Clemente Gentilissima redazione delquotidiano.it, visto che avete una sezione del vostro blog ove si possono raccontare le proprie disavventure nel mondo del, vorrei parlarvi della mia tragica esperienza, quella che un 27enne del Salernitano come me non si augurerebbe mai di fare. Era giugno dell’anno scorso quando, volendo trovare un, mi imbatto in un annuncio online per la professione di cameriere da pub e mando il mio curriculum. Dopo il colloquio fui scelto per lavorare in uno dei tanti locali della grande azienda per la quale mi ero candidato. Ero emozionatissimo: avevopoche esperienze nel mondo dele, a causa della mia malattia cronica, il diabete di tipo 1, nonostante la mia giovane età e le mie due lauree, nessuno voleva sobbarcarsi il peso di avere ...