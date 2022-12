Le malattie nel calcio | il parere di Lotito e la risposta dell’oncologo 

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi per il mondo dello sport. Ilcontinua a piangere la morte di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna è morto dopo una lunga battaglia contro la leucemia. Ora, anche Gianluca Vialli sta lottando contro la malattia, il tumore al pancreas. Il capo delegazione della Nazionale è stato costretto ad interrompere tutti gli impegni, la condizione di salute è peggiorata. In relazione ai due casi legati al mondo del, si è espresso il senatore di Forza Italia e presidente della S.S. Lazio, Claudio: “troppetra i giocatori. Bisogna approfondire. Ricorrono troppo spesso alcuneche potrebbero essere legate al tipo di stress e di cure”, ha spiegato. Foto di Angelo Carconi / Ansa“Stiamo parlando del nulla, non ...

Humanitas Medical Care

Covid in Cina, i timori Oms Il direttore generale dell' Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus,corso ... Così all'Adnkronos Salute , direttore della Clinica diinfettive del Policlinico San ...Il titolo 42, creato1944 come strumento per dare chiari poteri al governo federale in tema di contenimento delleinfettive, è stato molto usato durante la pandemia da Covid19, ... Diagnostica e prevenzione delle malattie cardiovascolari La Corte Suprema americana ha deciso di mantenere il controverso titolo 42, una norma datata 1944 che è stata usata per deportare il maggior numero di persone possibile durante la pandemia da Covid19.L’acquisto della franchigia Nba è il secondo più caro di sempre: solo due squadre di calcio (inglesi) tra le prime dieci in cui ci sono solo club americani di basket, baseball e football ...