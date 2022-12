La Brigata “Folgore” in addestramento

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Verifica addestrativa alla presenza del Comandante delle Forze Operative Nord per la Grande Unità da Combattimento a Monte Romano. Il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale, ha visitato le unità dellaparacadutisti “” impegnate, presso il Poligono di Monte Ro-mano, in un ciclo di esercitazioni per testare le capacità di pianificazione, preparazione e condotta di attività tattiche militari in scenari “ad ampio spettro”, da quelli di mantenimento della pace e di supporto alle Forze Armate di Nazioni ospitanti a quelli ad alta intensità. La progressione addestrativa ha consentito di validare le capacità di comando e controllo della Grande Unità, impiegando in maniera sincronizzata assetti diversificati dei reparti dipendenti e di altre peculiari componenti dell’Esercito, in grado di ...