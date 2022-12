Il Napoli perde 4-1 col Lille | segna pure Ounas

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) . Dopo la sconfitta col Villarreal, arriva anche quella con i francesi di Fonseca, sempre al Maradona. Stavolta il risultato è pesante, ma la verità è che sle amichevoli si giocano per riprendere la gamba. Il risultato non conta niennte. Le amichevoli contano relativamente ma il 4-1 ovviamente creerà dibattito a ridosso del Natale. In tribuna c’era anche De Laurentiis. I francesi hanno tenuto bene il campo, hanno giocato meglio, sono più in condizione (la Ligue1 riprenderà prima). Ilha messo in mostra qualcosa ma complessivamente è ancora lontana da una condizione accettabile soprattutto a livello mentale e di brillantezza. Ci sono ancora tossine, com’è anche normale che sia. Le amichevoli sono partite di rodaggio. Certo prendere quattro gol da, di cui uno dasotto le gambe di Meret, fa sempre il suo effetto. ...