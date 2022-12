Harrison Ford è entrato nell' era delle scelte insolite e coraggiose pre pensionamento

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Molto più che Indiana Jones e Han Solo,ha avuto una carriera ampia e variegata da quando è esploso negli anni '70. Al cinema, però. Mai in tv e, fino ad ora, mai nel MCU. Già,è stato uno dei pochi pesi massimi di Hollywood mai sfiorati dal guanto dell'infinito della Marvel. Tutto questo cambierà nei prossimi due anni. L'icona culturale, ormai ottantenne, vestirà i panni del Generale "Thunderbolt" Ross nel MCU, sostituendo William Hurt dopo la sua morte avvenuta quest'anno. Inoltre, affronterà il suo primo ruolo televisivo importante in Shrinking di Brett Goldstein e Jason Segel, una commedia in cui interpreterà... uno strizzacervelli schietto e di sinistra. A questo si aggiunge un nuovo ruolo in 1923, lo spin-off di Yellowstone, accanto a Helen Mirren. Sappiamo che Indiana Jones e il Quadrante del Destino, segnerà ...

La serie prequel di Yellowstone, creata da Taylor Sheridan, è guidata dae Helen Mirren ed è ambientata 40 anni dopo gli eventi dello spin - off 1883. Girata in tre Paesi africani ...LEGGI - Indiana Jones 5:parla del suo ringiovanimento digitale LEGGI - Indiana Jones 5, James Mangold: "Non stiamo girando un nuovo finale, il film è finito al 99%" Nel cast d' Indiana ... Harrison Ford commenta il suo ingresso nell'Universo Marvel Con un nuovo ruolo nel Marvel Cinematic Universe e la sua prima parte televisiva di rilievo, l'icona culturale ormai ottantenne dimostra che non è mai troppo tardi per provare cose nuove ...Harrison Ford ha parlato del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe e del perché ha deciso di accettare questa nuova sfida in questa fase della sua carriera.