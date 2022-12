Fidanzati morti sulla 268 | i funerali di Jamsir e Salvatore

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È il giorno del dolore a Miano dove questa mattina, alle ore 11.30, si sono svolti idi Jasmir Limongello, la 21enne deceduta insieme al fidanzato,Rinaldi, in un terribile incidente lungo la Strada Statale 268 a Somma Vesuviana. In tantissimi hanno partecipato al rito funebre che è stato celebrato presso la Parrocchia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Accendono un braciere per scaldarsi di notte: fidanzati trovati morti Non si danno pace. Portano mazzi di fiori, scrivono bigliettini, li sistemano ai piedi di un albero proprio di fronte al luogo dell'incidente, dopo avere vegliato per buona parte della ...Questa notte due persone sono morte sul colpo in un incidente automobilistico lungo la strada statale 268 a Somma Vesuviana. Si tratta di Salvatore Rinaldi, 19 anni e della ...