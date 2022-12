Elon Musk si dimetterà da Ceo di Twitter (ma non ora)

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Questa volta non ha utilizzato l’ormai iconica frase latina “Vox populi, vox dei”, ma si è limitato – diverse ore dopo – ad annunciare di esser pronto a lasciare il ruolo di Ceo di, ma solo dopo che avrà trovato una figura carismatica e “folle” in grado di prendere le redini della piattaforma social. Dunque, il sondaggio boomerang lanciato proprio sul social dei messaggi brevi acquistato solo pochi mesi fa per 44 miliardi di dollari, ha prodotto i suoi primi effetti: prima o poi (senza una data di scadenza),non ricoprirà più il ruolo apicale nell’azienda. Ma non è prevista la dismissione totale dei suoi impegni all’interno della stessa. I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. —...