Borsa | Wall Street apre positiva | Dj +0 | 91% | Nasdaq +0 | 46%

Borsa Italiana

Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,91% a 33.151,47 punti, il Nasdaq avanza dello 0,46% a 10.597,81 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,70% a 3.876,50 punti. . ...Mercati azionari del Vecchio continente tutti i rialzo dopo aver doppiato la boa di metà giornata e in attesa dell'avvio distreet, i cui future sono positivi: le Borse migliori sono quelle di Parigi e Amsterdam che salgono dell'1,2%, con Milano in aumento dell'1,1%, Londra di un punto percentuale e Amsterdam dello 0,... Vendite a Wall Street. Nessun pivot da banche centrali Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,91% a 33.151,47 punti, il Nasdaq avanza dello 0,46% a 10.597,81 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,70% a 3.876,50 punti. (A ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 21 dic - Apertura in rialzo a Wall Street, in scia ai guadagni di ieri. A dare slancio sono i risultati trimestrali di Nike e FedEx, pubblicati ieri sera: il ...