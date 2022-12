Atletica | Sebastian Coe segue Thomas Bach | “Favorevole a far gareggiare gli atleti russi”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)Coe si è soffermato sul possibile reintegro deinelle competizioni internazionali, da cui sono bandati ormai da nove mesi in seguito al conflitto bellico con l’Ucraina. Il Presidente della Federazione Internazionale diè stato molto chiaro in un’intervista concessa al Corriere della Sera: “Se si trova un percorso per fargli, io sono. Il discorso vale per qualunque altro Paese in conflitto, purché questo sia etico e accettabile“. Il numero 1 di World Athletics ha poi dichiarato che a marzo “la task force del Cio confermerà o meno il lieve ottimismo espresso sui progressi dello sport russo dal punto di vista della cultura della legalità”. Sui trenta kenyani di alto livello fermati nel 2022 per ...