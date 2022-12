Vulvodinia | apre a Bari il primo ambulatorio pubblico in Italia

(Di martedì 20 dicembre 2022) In attesa di un provvedimento nazionale che inserisca la malattia, come la neuropatia del pudendo, nei livelli di assistenza essenziali la Puglia lancia un polo specializzato all'ospedale San Paolo

BariToday

Laè stata di recente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nell' ultima revisione della classificazione internazionale delle malattie e rientra nella categoria: 'dolore ...- L'infermiera che era finita al centro delle polemiche per lascia l'Usl della Marca eun proprio ambulatorio. L'annuncio è stato dato dalla stessa attraverso la sua pagina social , ..., ... Apre a Bari il primo ambulatorio pubblico in Italia per il trattamento della vulvodinia: "Punto di riferimento per le donne" CASTELFRANCO VENETO - L'infermiera che era finita al centro delle polemiche per i video sulla sessualità caricati su Instagram lascia l'Usl della Marca e apre un proprio ...