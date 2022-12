Villaricca | decine di parabrezza distrutti in via Santa Rita | la rabbia dei residenti

ilmattino.it

di segnalazioni sui social. La situazione peggiora, come sempre, si è registrata tra viale ... A, nel napoletano, è stato necessario l'intervento dei carabinieri per soccorrere una ......l'acqua caduta in 9 mesi Due donne intrappolate in auto I Carabinieri della stazione di...di segnalazioni sui social. La situazione peggiora, come sempre, si è registrata tra viale ... Maxi voragine Villaricca, la Regione stanzierà i fondi per i lavori. 24 le famiglie sgomberate Sarà la Regione Campania, come comunicato ieri in una nota inviata al Comune di Villaricca, ad anticipare le somme per il ripristino e messa in sicurezza di via Palermo, strada in ...