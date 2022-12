Qatar 2022 | Argentina | albiceleste atterrata a Buenos Aires con la Coppa

(Di martedì 20 dicembre 2022), 20 dic. -(Adnkronos) - L'aereo con a bordo l'campione del mondo è rientrato dalall'aeroporto internazionale Ezeiza dialle 2:40 ora locale (le 6:40 in Italia). La Nazionale è stata accolta da una folla di tifosi e il Paese si prepara a festeggiarla con una giornata di festa nazionale. La squadra passerà la notte nel suo centro di allenamento, che si trova vicino all'aeroporto. Da mezzogiorno faranno poi un giro per le strade della città.

Nel Paese e' stata proclamata la festa nazionale: sono gia' migliaia le persone che si sono sistemate sulle strade del percorso, pronte a salutare i campioni del mondo di. Messi e Scaloni ...L'Argentina ha vinto la finale inper 4 - 2 ai rigori contro la Francia, dopo un emozionante ... 20 dicembreIn un lungo messaggio su Twitter Antinelli ha ringraziato Lele Adani e Claudio Marchisio compagni di viaggio in Qatar ma ha acceso la polemica scagliandosi contro un'altra persona rimasta anonima ...Titolare fisso in Qatar con un assist e zero minuti saltati, il Torino nei giorni scorsi ha preso contatti con il Celtic Glasgow ...