Qatar 2022 | Argentina | albiceleste atterrata a Buenos Aires con la Coppa 2

La Gazzetta dello Sport

Nel Paese e' stata proclamata la festa nazionale: sono gia' migliaia le persone che si sono sistemate sulle strade del percorso, pronte a salutare i campioni del mondo di. Messi e Scaloni ...L'Argentina ha vinto la finale inper 4 - 2 ai rigori contro la Francia, dopo un emozionante ... 20 dicembreIn un lungo messaggio su Twitter Antinelli ha ringraziato Lele Adani e Claudio Marchisio compagni di viaggio in Qatar ma ha acceso la polemica scagliandosi contro un'altra persona rimasta anonima ...Titolare fisso in Qatar con un assist e zero minuti saltati, il Torino nei giorni scorsi ha preso contatti con il Celtic Glasgow ...