Pier Silvio Berlusconi pronto per l’assalto finale a ProSiebenSat

(Di martedì 20 dicembre 2022) ProSieben, MfE all’Antitrust austriaco: «Controllo de facto» Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 32 Una mossa che viene descritta come un atto dovuto, discendente dalla normativa in Austria dove, la Tv bavarese di cui Mfe detiene il 29,9% opera oltre che in Germania e in Svizzera. Tutto questo perché la holding del gruppo Mediaset può controllare la maggioranza dei diritti di voto in assemblea, dove l’affluenza è in genere compresa tra il 53 e il 56 per cento. Stadi fatto che 1113 dicembre, come rilevato nelle scorse ore da Reuters, l’ex Mediaset ha comunicato all’Antitrust austriaco di aver ottenuto il controllo de facto di Prosieben. La dichiarazione un certo effetto lo fa, in Italia come in terra tedesca dove comunque una incursione con offerta pubblica d’acquisto da parte del gruppo di Cologno è considerata improbabile perché temeraria con la mancanza ...