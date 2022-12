ItaSportPress

... "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "e l'dal ...... ci fosse stato il Brasile avrebbe avuto Neymar e, il Marocco delle mirabilie si sarebbe ... vedi l'dalla Champions) con la stessa maglia, quella del club parigino. Sono ore frenetiche,... Marquinhos e l’uscita dal Mondiale: “Uno dei momenti più tristi della mia vita” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Nemmeno il gol numero 77 in Nazionale di Neymar (eguagliato il record di Pelè) è bastato al Brasile per venire a capo del rompicapo Croazia. Al termine di una sfida partita piano ma accesasi con il pa ...