Malattie rare | Selex al fianco di Aisla per la Biobanca SLA

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - Nella Giornata internazionale della solidarietà umana, che ogni anno, si celebra il 20 dicembre, il grupposcende in campo aldi(Associazione italiana sclerosi amiotrofica) e della comunità Sla. Obiettivo: sostenere, per il terzo anno consecutivo, il progresso della scienza e la collaborazione tra ricercatori per lo studio della genetica nella malattia. Alla chiusura del 39esimo anno di attività - si legge in una nota dell'associazione - peril 2022 ha segnato un traguardo importante nel progresso scientifico con la scoperta del tofersen, il trattamento per i pazienti con mutazione del gene Sod1 che rallenta il declino della capacità respiratoria e motoria. "Lo studio della genetica ci fa ben spe- afferma Mario Sabatelli, neurologo, ...

