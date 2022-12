Luca Zaia | orgoglio-veneto | Se i migranti fanno i lazzaroni

Il Fatto Quotidiano

PONTE DI PIAVE (TREVISO) - e . Uno show quasi utopico quello che è andato in scena dalle 18 di oggi, 20 dicembre, a Ponte di Piave in occasione della presentazione del libro ' I pessimisti non fanno ...Pierobon, responsabile per gli enti locali e sindaco della vicina Cittadella, il comune che ... dice il tenente diallo Sviluppo economico. 'Sul più bello che siamo tornati a farli dopo un'... Lega spaccata anche in Veneto: ai congressi provinciali i salviniani battono (tra accuse e polemiche) il… (Agenzia Vista) Ponte di Piave 20 dicembre 2022 “Non posso accettare che dicano che veneti siano inospitali o razzisti. I cittadini veneti non sono stati tutelati dai flussi migratori. A casa loro se ...PONTE DI PIAVE (TREVISO) - Luca Zaia e Canal il Canal. Uno show quasi utopico quello che è andato in scena dalle 18 di oggi, 20 dicembre, a Ponte di Piave in occasione della presentazione ...