L’iniziativa per ricordare David Sassoli | stampati 315mila francobolli con il suo ritratto

(Di martedì 20 dicembre 2022) Poste Italiane e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno presentato un nuovo omaggio a: undell’ex Presidente del Parlamento europeo, con la bandiera europea sullo sfondo, su un francobollo stampato. I pezzisono, hanno un valore di 1,15 euro e rientrano nella serie tematica “Il Senso Civico”. Il bozzetto è stato curato dal Centro Filatetico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Staso. Nel corso della presentazione del, che si è tenuta lunedì 10 dicembre a Roma, è intervenuta Maria Bianca Farina, presidente di Poste Italiane: “È un riconoscimento al grande giornalista e politico, ma soprattutto al grande uomo. È stato un esempio e un modello di senso civico e come tale sarà consegnato alla ...

Il Libraio

Nel distretto di Sahiwal, invece, dal 2020 la comunità cattolica locali organizza un raduno nataliziodiffondere a tutti il messaggio di pace e di unità.si è svolta domenica ...... spegnete le luci il 21 dicembre in segno di solidarietà verso'... aderiranno all', si legge su un comunicato diffuso dal ... 'Due comunità, Myrove e Pokrovske, sono state sottopostetre ... Numeri da record per l’edizione 2022 di #ioleggoperché, l’iniziativa a favore delle biblioteche scolastiche