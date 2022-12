Iran | il racconto dei manifestanti torturati | “Ci minacciavano e ci ordinavano di violentarci a vicenda”

Leggi su tpi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Arrestato perché sosteneva gli studenti nelle proteste “contro il dittatore Khamenei”. Poi caricato su una macchina e portato in un luogo segreto dove è stato torturato e costretto a subire e infliggere violenze su altri prigionieri. È quanto accaduto a un tassista di 42 anni, che ha raccontato a Il Corriere della Sera la sua esperienza nelle carceriiane, a tre mesi dall’inizio delle proteste contro il regime teocratico di Teheran. “Si comportano meglio con gli animali che con noi”, ha detto l’uomo, membro dei Mojahedin del popoloiano (Mojahedin-e-Khalq o Mek), nemici giurati degli ayatollah. Un dettaglio di cui i suoi carcerieri non erano a conoscenza: “se avessero saputo la mia visione politica mi avrebbero ucciso”. “Ci portavano in una stanza e ci riempivano di botte, cie cidi ...