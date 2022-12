Franciacorta | con le bollicine anche la solidarietà

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Con le festività natalizie è tempo di brindisi. Madi gesti solidali. I primi non escludono i secondi, come dimostra l’iniziativa assunta dall’azienda Villadi Monticelli Brusati che, tra le altre cose, potrebbe essere presa a modello (ma non è la sola ovviamente) dell’evento, ormai al via, di Bergamo e Brescia capitali italiane della cultura 2023: l’azienda bresciana infatti ha una componente bergamasca nella proprietà, la signora Ivonne Roncalli, imparentata con la famiglia di Papa Giovanni, che ha affiancato il marito Alessandro Bianchi, l’indimenticato fondatore negli anni Sessanta dell’azienda, scomparso nel 2020 per Covid (da allora Villaè condotta dalla figlia Roberta Bianchi e da suo marito Paolo Pizziol). Quest’anno la cantina di Monticelli Brusati – presente nella guida di Forbes dedicata alle ...