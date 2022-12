Fondo transizione giusta | via libera Ue per Taranto e Sulcis

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Commissione europea ha confermato ufficialmente oggi a Bruxelles che l'Italia riceverà fondi comunitari per 1 miliardo di euro a seguito dell'approvazione del suo "Piano territoriale per una". Questo sostegno dell'Ue, finanziato dal "per una" in campo climatico ed energetico, contribuirà alla riqualificazione, diversificazione economica e alla creazione di posti di lavoro in settori verdi, tra cui quello dell'energia rinnovabile, in due località specifiche, a(Puglia), sede dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa, e nelIglesiente (Sardegna), dove c'è l'ultima miniera di carbone italiana.A, per trasformare la produzione dell'acciaio nell'impianto ex Ilva (ribattezzato ...