Due amichevoli | i rientri di infortunati e nazionali | Juve | ecco l' agenda natalizia

Step by step, la Juve si avvicina alla ripresa del campionato puntando a ritrovare la condizione entro fine anno. Lecontro Rijeka e Standard Liegi saranno ancora un'occasione per i tanti giovani che hanno lavorato alla Continassa in queste settimane, ma daranno anche l'opportunità ad Allegri di ...Per poter completare ulteriormente il lavoro fatto la Juventus faràentrambe a Torino. La prima sarà in programma il 22 dicembre contro il Rijeka e si giocherà all'Allianz Stadium a ... Juve, ufficiali altre due amichevoli L'allenatore Stefano Pioli ha le idee molto chiare su Leao, può migliorare ancora ma farlo al Milan lo può agevolare ...In casa Juventus si lavora per una ripresa di stagione decisamente migliore, per questo sono state programmate due amichevoli ...