Campi racconta ‘Un Ballo di Altalene’ | «Nessuno si salva da solo»

Leggi su funweek

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il 9 dicembre è uscito UnDi Altalene (UMA Records/Sony Music Italy), l’album d’esordio di Andrea, in arte. Anticipato dal singolo Bologna Sospesa, il giovane cantautore bolognese debutta con dieci tracce in cui descrive un sentimento comune nella sua generazione. LEGGI ANCHE: Antonio Fresa e Pasquale Catalano sulle musiche di ‘Arnoldo Mondadori’: «Periodo fondante per la società contemporanea» Il fil rouge del disco è infatti il sentimento di sospensione, la sensazione di sentirsi in bilico tra slanci di speranza e di bellezza e momenti in cui l’incertezza, le paure e l’ansia sembrano dominarci. «In questo mio primo album ci sono dieci canzoni, tante sfumature diverse. – ci dice – Racchiude il senso del disco il sentirsi sospesi, in bilico tra slanci di speranza e momenti di paura e sconforto. Credo che ...