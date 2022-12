Alto Adige

Proprio per questo, oltrechéil nostro partito da quanti non hanno a cuore per prima cosa ...scritto su fb il governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria dem Stefano. ...Stefanoè intervenuto nel dibattito - aperto da sempre - sulla cosiddetta questione morale. Un ... Proprio per questo, oltrechéil nostro partito da quanti non hanno a cuore per prima ... Bonaccini,ripulire il Pd,creare scuola che trasmetta etica Bonaccini: “È il momento che il Pd dia il via ad una Scuola di politica e di amministrazione pubblica che possa formare i più giovani sia sui compiti degli amministratori della cosa pubblica".Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Quando parliamo di 'questione morale', quelli della mia e delle generazioni precedenti pensano immediatamente ad Enrico Berlinguer e a Benigno Zaccagnini. Sono stati tra..