(Di martedì 20 dicembre 2022) Non è la prima volta chepolemizza a ' Uomini e Donne '. Il cavaliere che da anni frequenta il trono over senza riuscire ad aprire il suo cuore a nessuna dama, spesso è al centro di ...

TGCOM

Non è la prima volta chepolemizza a ' Uomini e Donne '. Il cavaliere che da anni frequenta il trono over senza riuscire ad aprire il suo cuore a nessuna dama, spesso è al centro di discussioni e polemiche . ...uno dei protagonisti del noto dating show pomeridiano, è stato su tutte le furie. L'imprenditore napoletano ha smentito la dama Antonella Perini , quando si è seduta al centro dello ... Armando Incarnato contro tutti, c'entra anche Cristina... La nuova dama smentita dall'imprenditore napoletano: "Il bacio non c'è stato" Armando Incarnato uno dei protagonisti del noto dating show pomeridiano, è ...Nella puntata di martedì 20 dicembre 2022, la Cipollari non si lascia sfuggire una domanda inopportuna, poi urla, musi duri e accuse ...