Un marocchino muore nell' incendio di un centro migranti a Brindisi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) AGI - Un uomo originario del Marocco ha perso la vita nel Cpr,di accoglienza e rimpatriodi Restinco, a. La vittima è rimasta intossicata dal fumo che si è sprigionato a causa di unpartito dal dormitorio dove un altro migrante, giunto nel Salento dal Gambia, aveva appiccato il fuoco ad un materasso in segno di protesta. Non era il primo episodio della giornata. Altri roghi di portata più ridotta erano stati appiccati per le stesse ragioni ed erano poi stati spenti dai vigili del fuoco del comando locale. Dopo le 13 però, la situazione è degenerata. L'ultimoin ordine di tempo, si è propagato velocemente e ha sprigionato una grande quantità di fumo, che ha sorpreso nel sonno la vittima, non ancora quarantenne, che non ha avuto la forza di alzarsi e scappare ...