Traffico Roma del 19-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto intenso ilsulla carreggiata interna del raccordo tra Cassia bis e Salaria segnalato anche un incidente trafficata che la carreggiata esterna tra Ardeatina enina code persul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est si rallenta peranche sulla via Flaminia raccordo via dei Due Ponti resta chiuso per lavori il tratto della via Appia Nuova in direzione del centro tra via delle Capannelle e via Pizzo di Calabria deviazioni per ilsu via di Capannelle possibile la formazione di rallentamenti è in pieno svolgimento in largo Bernardino da Feltre 1 manifestazione nei pressi della sede del Ministero dell’Istruzione possibili ripercussioni suldi zona ...