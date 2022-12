Rivoluzione VAR | cambia tutto in Serie A | l’annuncio di Gravina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Si avvicina il ritorno del campionato dopo la conclusione del campionato del Mondo, che ha visto l’Argentina vincere il titolo iridato, a discapito della Francia. Il Napoli di Luciano Spalletti, chiamato a riconfermare la superlativa prima parte di campionato, sarà ospite dell’Inter il 4 gennaio: un match subito di alto livello per i partenopei, che dal canto proprio cercheranno di imporsi anche a Milano. Diverse le novità che il calcio italiano introdurrà da qui alle prossime settimane, tra cui quella annunciata dal presidente della FIGC Gabrielein queste ore.A, in arrivo il ‘fuorigioco semi-automatico’: lo ha annunciatoIl numero uno della FIGC, nel corso della conferenza stampa odierna, ha confermato in via ufficiale i rumors che già si rincorrevano nelle ultime settimane. Di seguito, quanto ...

90min IT

Leggi Anche Mondiali, il Marocco furioso per l'arbitraggio di Ramos: 'Il c'era'. Il reclamo ... Quello 0 a 0 allo stadio Al - Bayt invece fu il primo manifesto della marocchina, che poi ... Rivoluzione in Serie A: possibile introduzione del VAR a chiamata Potrebbe esserci una grande rivoluzione all'orizzonte per la Serie A, la Figc starebbe pensando alla Var a chiamata. I dettagli. Mentre in Qatar si discute sul tempo effettivo, introdotto come vero e proprio golpe da Collina che ha voluto così dribblare l'Ifab e cambiare il regolamento in campo, in Italia potrebbe arrivare a br ...