Mihajlovic? Non vorrei che Mentana avverte | cosa non dimenticare

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) La morte prematura di Sinisaa soli 53 anni per una leucemia mieloide acuta ha colpito il mondo del calcio e non solo. Sono molti i volti noti che hanno espresso cordoglio per l'ex grande calciatore, figlio di madre croata e padre serbo. Enrico, noto tifoso interista, ha consegnato a Facebook la sua stima per. Il direttore del TgLA7 ha scritto sul social: “Guerriero, umano, lezioni di sofferenza: tutto vero. Ma nonche si dimenticasse una: è stato il più formidabile battitore di punizioni e angoli che si sia visto nel campionato italiano”. Un ricordo molto misurato e limitato alle gesta in campo:ha chiaramente preferito non invadere la sfera intima e privata di un dolore così grande per una famiglia raccontando aneddoti veri o ...