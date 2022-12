Maradona Jr non ci sta | parole forti sul paragone tra Messi e Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È il giorno dopo Argentina-Francia, una partita spettacolare che ogni appassionato del calcio ricorderà per sempre. L’Argentina si è laureata campione del mondo, ma la partita è stata una vera sofferenza per l’Albiceleste: 2-0 fino all’80’, ma poi la doppietta di Mbappé in due minuti ha rimesso tutto in discussione. Supplementari e un altro gol a testa: la finale è stata decisa solo ai calci di rigore con quello decisivo segnato da Gonzalo Montiel. Argentina (Photo by Julian Finney/Getty Images), parlaJr La vittoria del Mondiale è stata soprattutto merito di Leo: il campione del PSG si è preso per mano l’Argentina e l’ha riportata alla vittoria della coppa a 36 anni di distanza dall’ultima volta. E adesso che ...