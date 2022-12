Mamma Mia! 3 | il regista Ol Parker ci spera | Non sarebbe fantastico?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ildel secondo capitolo cinematografico di, Ol, vorrebbe tanto realizzare il terzo film della saga... O almeno, vederlo realizzato. Tutti vogliono3, ma che ne pensa ildel secondo capitolo del franchise, Ol? Beh, sembra che anche lui non veda l'ora di realizzarne un altro. Ai microfoni di Screen Rant OlCi risiamo, Ticket to Paradise) è tornato a parlare di un possibile nuovo film nella saga musical di, considerato anche il grande successo dei sue precedenti film, e ha confermato ciò che in realtà era stato detto anche in precedenza, ovvero che i piani per il franchise prevedevano fin ...