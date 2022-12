Le mani della ‘Ndrangheta su New York | Manatthan piegata dalle estorsioni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Associazione di tipo mafioso finalizzata al narcotraffico, estorsione aggravata dal metodo mafioso nonché porto e detenzione illegale di armi e munizioni aggravato dal metodo mafioso. Sono queste le accuse principali contenute nell'ordinanza cautelare notificata nella mattina di oggi a 18 persone tra Rocca di Neto e gli Stati Uniti. L'indagine, coordinata dalla Dda di Catanzaro ed eseguita dalla Polizia di Stato, è conseguenza di un'articolata attività iniziata nel marzo del 2020 su input informativo del Federal Bureau of Investigation di New, in ordine a presunti episodi estorsivi commessi nell'area di Manhattan da esponenticosca di Rocca di Neto. L'ordine dei «cornetti al bar» era la frase in codice per mazzette eddi denaro che da Newarrivavano fino alla Calabria. I poliziotti ...