Infortunio Pogba | ancora non si vede in campo | slitta ancora il rientro?

Calcio in Pillole

La Juventus deve fare ancora i conti con l'di Paul. La risposta di Massimiliano Allegri sul giocatore francese e sul suo ritorno in campo non è stata di certo una ventata di ottimismo per i tifosi bianconeri. Per rivedere in ...... al Lusail Stadium di Doha si gioca Argentina - Francia ,è presente con Zlatan Ibrahimovic , ...tecnico della Juve Allegri ha manifestato tutti i dubbi sul recupero del francese dall'Giovanni Guardalà ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo due calciatori che preoccupano la Juventus: si tratta di Vlahovic e Pogba ...Guardalà svela: «La Juve è preoccupata per Pogba e Vlahovic». Il giornalista spiega la situazione dei due infortunati Giovanni Guardalà durante Sky Calcio Club ha svelato che la Juve è preoccupata per ...