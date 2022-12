Iling e gli altri | i piani di Allegri sui Next Gen | tante firme | chi resta e chi va

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Mai come ora c'è un doppio filo che unisce la Juve alla sua seconda squadra. LaGen di Massimo Brambilla, infatti, continua...

Juventus Football Club

Lo annuncia il club bianconero con una nota sul proprio sito ufficiale: 'Samuel- Junior ... con una crescita continua e tangibile che l'ha portato all'esordio in prima squadra, dovesono ...IL COMUNICATO - Samuel- Junior entra ufficialmente nella rosa della Prima Squadra e mette la ... con una crescita continua e tangibile che l'ha portato all'esordio in prima squadra, dove... Ufficiale | Samuel Iling-Junior rinnova fino al 2025! CALCIOMERCATO - L'esterno offensivo, classe 2003, ha rinnovato il proprio contratto a giugno 2023 per altre due stagioni con il club bianconero. Tra i migliori ...E FINISCE ! ARSENAL-JUVENTUS 0-2 GRAZIE ALLE AUTORETI DI XHAKA E HOLDING! 90'+1 - GOOOOOOOOL! GOOOOOOOOL! 0-2 JUVENTUS CON ILING-JUNIOR! Il… Leggi ...