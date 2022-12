Giuntoli | “Kvaratskhelia non andrà via | a prescindere dalle offerte che arriveranno”

CalcioNapoli24

Non c'è alcuna possibilità che possa partire, a prescindere dall'importo dell'offerta' . Così il ds del Napoli Cristianoè intervenuto in un'intervista al quotidiano russo ' ...Queste le parole disu: "L'interesse del Newcastle perNon c'è alcuna possibilità che vada via, a prescindere dall'importo dell'offerta" , ha dettoin ... Giuntoli: "Newcastle su Kvaratskhelia Nessuna chance che vada via, a prescindere dall'offerta" Khvicha Kvaratskhelia via da Napoli Zero chance. A ribadirlo è Cristiano Giuntoli al microfono del portale russo Sport Express ...Arriva l'annuncio che tutti i tifosi del Napoli stavano aspettando: la situazione di Kvaratskhelia adesso è finalmente chiara.