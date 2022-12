Fabrizio Romano | Carlo Ancelotti fa chiarezza sui link sul lavoro in Brasile | “Non conosco il futuro ma…

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 19 dicembre 2022)chiarisce sui legami con il: “Nonilma sono così felice al Real Madrid. Ho un contratto fino al 2024 e se non mi licenziano non me ne vado”, dice a Radio Rai. #Real Madrid “Ci sarà tempo per pensare al mio…”, ha aggiunto. pic.twitter.com/JFJPw438HT —(@) 19 dicembre 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.