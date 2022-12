Esposito | “Io al Napoli?” le parole su Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Con il termine dei Mondiali 2022 in Qatar si chiude finalmente questa fugace quanto emozionante parentesi Nazionali. Nonostante l’Italia non vi abbia preso parte, infatti, in penisola non è mancato il tifo, che sia verso i beniamini della propria squadra del cuore o per alcune fazioni particolarmente simpatizzate (come il caso Argentina in quel di). L’Italia spera però di tornare nell’elite del calcio Mondiale al più presto e, vista la qualità di alcuni giovani talenti del settore tricolore, cresce anche la fiducia. Fra i citati, vi è anche il classe 2000 Salvatore, centrocampista e capitano della SPAL nativo di Castellammare di Stabia, da poco lasciatosi andare a delle dolci dichiarazioni in merito ale a Lucianoesalta il ...