Ultime Notizie – Manovra 2023 | Pd | Avs e Azione-Iv lasciano commissione Bilancio per protesta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) Un nuovo rinvio nella consegna degli emendamenti del governo allainha dato il via alla bagarre, con la presidenza che ha sospeso la seduta e Pd,-Iv e Avs che hanno lasciato l’aula per. Nella sala del Mappamondo per le opposizioni è rimasto solamente il Movimento 5 stelle, che comunque ha partecipato allache ha portato alla sospensione della seduta. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinform