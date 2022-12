Troppo forte la Itas Trentino che vince al PalaEstra in tre set

Leggi su seriea24

(Di domenica 18 dicembre 2022) I vicecampioni del mondo dellamostrano altutta la loro qualità e conquistano tre punti al termine di una buona prova. Michieletto (mvp della gara) e Kaziyski guidano la squadra di coach Angelo Lorenzetti al successo in tre set. I trentini chiudono l’incontro con il 60% di produttività in attacco e con la bellezza di 11 muratenti contro le 2 dei senesi. Molto alta anche la percentuale di positività in ricezione degli ospiti (71%). Primo set Emma Villas Aubay Siena al via con i due argentini Finoli e Pereyra sulla diagonale palleggiatore-opposto, con Petric e Raffaelli in banda, Ricci e Biglino al centro e Bonami in seconda linea a difendere. Arrivano subito due punti di Federico Pereyra per Siena, ma Trento va a segno con Lavia e per due volte con Lisinac. Parziale di 2-5 per gli ospiti. ...