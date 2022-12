la Repubblica

... specialmente con Iva Zanicchi: 'Io sonoprecisa e mi sono segnata le cose che sono state dette su di lui e nemmeno tutte. Gli è stato detto: presuntuoso, scattoso, succube, freddoanima, ...Per il resto difficilmente ci saranno a gennaio volti nuovi nella rosa di Inzaghiuscite, con ... Certamentesituazione non ideale per un giocatore del calibro di Kessie, con l'Inter in questo ... Senza una tesi di laurea rubata, James Cameron non avrebbe mai girato Avatar I Mondiali in Qatar, vinti dall’Argentina, hanno chiuso l’atavico dibattito consegnando Messi ad una dimensione di eterna grandezza, ...Walter De Raffaele ha così commentato il successo esterno dell’Umana Reyer al PalaBigi di Reggio Emilia. Gli orogranata hanno centrato una preziosa vittoria al termine di 50 minuti ...