Schifo Benifei | la figuraccia | Rampini zittisce il capo del Pd in Europa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tecnicamente, è un situazionista. Nel senso che s' infila in situazioni impossibili e, irretito dal dadaismo e dai movimenti marxisti-libertari anni 60, be', s' incasina da solo. E dalle sue arrampicate sugli specchi esalano sonorità impensabili; e il suo verbo suscita negli astanti il dono del riso perduto. Il che, trattandosi deldelegazione del Pd - attualmente il partito più triste del mondo -, rende Brandoun benemerito del partito. Davvero. Spezzino, classe '86, per Forbes uno degli «under 30 più influenti in politica europea», il giovane eurodeputato Dem era sconosciuto ai più. Ma, da quando è scoppiato il caso Qatar, la sua presenza affolla i talk show d'ogni fascia, donandoci sempre grandi soddisfazioni. Venerdìera a Omnibus a La7 dove, in collegamento, affermava: «Ci sono rumors abbastanza ...