Papa Francesco | Ho già firmato le mie dimissioni Sono pronto a lasciare in caso di impedimento fisico

(Di domenica 18 dicembre 2022) "Ho giàle mie", in"dimedico". Lo ha affermatonell'intervista al quotidiano spagnolo Abc. Il Pontefice riferisce di averle consegnate all'allora Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. "Lefirmai e gli dissi: 'Indiper motivi medici oche so, ecco le mie. Ce le avete già'. Non so a chile abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quandoera segretario di Stato". Segui su affaritaliani.it

Ne ha parlato per la prima volta in un'intervista al giornale spagnolo ...E' quanto affermanell'intervista al quotidiano spagnolo Abc.ha rivelato in una nuova intervista pubblicata sul quotidiano spagnolo che dopo essere stato eletto nel ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...(Adnkronos) - Papa Francesco ha dichiarato che, nel caso in cui non fosse in grado di continuare a governare la Chiesa cattolica a causa di un impedimento medico, ha già firmato le sue dimissioni e le ...