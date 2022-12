Mihajlovic | lacrime alla camera ardente Le parole di Spalletti | l'arrivo di Lotito e Montella Sciarpe di Lazio | Samp | Bologna | Torino | Milan

(Di domenica 18 dicembre 2022)allestita per Sinisain Campidoglio, a Roma, è arrivato in visita anche il presidente della, Claudio...

FoggiaToday

...tifoso è in. 'Ci sono cresciuta, è sempre stato un uomo coerente e di parola'; ha detto una tifosa commossa. 'Ha sempre amato e difeso i laziali', ha aggiunto un'altra tifosa., la ...L'allenatore, entrando nella Sala della Protomoteca dopo aver evitato i giornalisti, visibilmente commosso ha salutato il feretro die i suoi familiari e si è seduto alle loro spalle. '... Le lacrime di NicoForza per la morte di Mihajlovic: "Guerrieri si nasce e lo si resta per sempre" Non riesce a trattenere le lacrime Claudio Lotito, davanti ai cronisti mentre ricorda il rapporto d'amicizia e di stima che lo legava a Mihajlovic. Queste le sue parole: "Ho sempre avuto ...Mihajlovic, aperta la camera ardente in Campidoglio. Il cuore grande di Roma si stringe attorno alla famiglia Mihajlovic. Un fiume infinito di persone da questa mattina ha voluto rendere omaggio ...