LIVE Sport Invernali | liveblog 18 dicembre in DIRETTA | Elena Curtoni seconda in superG | grande Bresadola nel salto con gli sci!

(Di domenica 18 dicembre 2022) SEGUI LASU OACON UN SOLO CLICK PROGRAMMA18Buongiorno e benvenuti allatestuale deglidi oggi, domenica 182022. Saranno di scena le gare di Coppa del Mondo per sci alpino,con gli sci, sci di fondo, short track, sci alpinismo, bob, speed skating, biathlon e slittino naturale. Ci sarà inoltre l’IBU Cup di biathlon. OAvi propone latestuale degli: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 182022, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi ...

Sky Sport

13:01 In grande difficoltà gli svedesi, con Ponsiluoma 26° e Samuelsson 30°. 12:59 La classifica di specialità coincide con quella di oggi all'arrivo, essendo la prima mass stagionale. Giacomel nella ...Lerda Dove vedere la partita in tv e streaming L'incontro sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari ma anche su Skycanale 257 dell'... Serie B, 18^ giornata: le formazioni ufficiali e i risultati delle partite LIVE LICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE 11.23 Tommaso Sala (63) conclude in 44a posizione a 4.78 11.21 A ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO IN VASCA CORTA 11.42: E’ tutto per il Mondiale di Melbourne, sono stati sei giorni di grande spettacolo, grazie per averci seg ...