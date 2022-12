Francia | Rabiot pronto a stringere i denti per la finale

(Di domenica 18 dicembre 2022) C’è grande attesa per ladel Mondiale tra Argentina e, tra le bleu anchedovrebbeC’è grande attesa per ladel Mondiale tra Argentina e, tra le bleu anchedovrebbe. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il centrocampista non vuole mancare e nonostante sia stato colpito dal virus influenzale nei giorni scorsi vuole essere lui il titolare in mediana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

C'è grande attesa per la finale del Mondiale tra Argentina e, tra le bleu anchedovrebbe stringere i denti C'è grande attesa per la finale del Mondiale tra Argentina e, tra le bleu anchedovrebbe stringere i denti. Secondo quanto ...Infine, gli è stato chiesto se tiferà per l'Argentina o per la. "Spero solo che vinca almeno uno tra, Paredes e Di Maria". E su Messi: "Ogni epoca ha il suo giocatore: c'è stato Pelé, ...Il figlio di Lilian è nato nella città emiliana quando il papà vestiva la casacca crociata. In caso di vittoria sarebbe la prima coppia ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...