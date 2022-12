Firenze | morta coppia di 80enni Ipotesi omicidio-suicidio | trovato un biglietto con le scuse

(Di domenica 18 dicembre 2022) Unadi, uomo e donna, sono stati trovati morti a. Secondo le prime informazioni, lui sarebbe un italiano, mentre lei sarebbe di origini francesi ma vivrebbe nel capoluogo toscano da diverso tempo. A trovarli è stato il figlio della. Stando a quanto si apprende, è emerso che l’uomo è statoriverso sulle scale di casa, mentre la moglie era dentro l’appartamento, in zona Coverciano. L’anziana sarebbe stata gravemente malata. Al momento, gli inquirenti ipotizzano che si possa trattare di un. Opzione che sarebbe avvalorata da unche è statoin casa, in cui l’80enne si scusava per il gesto. Sembra che in mattinata il figlio li avesse sentiti al telefono e poi sarebbe ...

Today.it

Secondo quanto si apprende l'uomo sarebbe italiano mentre la donna avrebbe origini francesi ma vivrebbe ada tempo. A scoprire i corpi è stato il figlio della coppia. L'anziano è stato ...Nelle prossime ore, sarà disposta l'autopsia dalla procura disui corpi dei due anziani, per accertare le cause dei decessi. Allertato dal figlio, sul posto è arrivato il personale medico del ... Anziana coppia trovata morta in casa: in un bigliettino le scuse per il gesto FIRENZE: Un uomo e una donna sono stati trovati senza vita all'interno di una abitazione. a dare l'allarme sarebbe stato il figlio ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...