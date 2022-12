Curtoni seconda bel SuperG di St Moritz | quinta Sofia Goggia

Eurosport IT

Moritz con Elenaal secondo posto del supergigante femminile che ha chiuso la tappa di Coppa del mondo nell'Engandina. Dopo il trionfo di venerdì in discesa, la valtellinese - giànel ...Un'altra vittoria per Mikaela Shiffrin, un altro meraviglioso podio azzurro: Elena. Il superG di St. Moritz regala una giornata speciale anche a Sofia Goggia, quinta alla fine di una gara lontano dal limite dopo l'incredibile trionfo di ieri. La Shiffrin ha ... Coppa del Mondo 2022/23 - Ancora Curtoni! Seconda in Super G con un numero, rivivi la gara Roma, 18 dic. (askanews) - Parla ancora italiano il podio di St.Moritz con Elena Curtoni al secondo posto del supergigante femminile che ha chiuso ...(ANSA) - ROMA, 18 DIC - opo la vittoria nella discesa di venerdì, per l'azzurra Elena Curtoni è arrivato anche un eccellente secondo posto in 1.13.74 nel superG di cdm di St. Moritz sulla pista Corvig ...