Covid in Toscana | morte 2 donne a Lucca e Livorn o | oggi 18 dicembre E sono 908 i nuovi contagi 560 i ricoverati 27 in terapia intensiva

(Di domenica 18 dicembre 2022)di Coronavirus, in, due182022. Risiedevano rispettivamente ae ao.908 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 218stati confermati con tampone molecolare e gli altri 690 con test rapido. L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono 908 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 218 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 690 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'...Il bollettino della Regione. Purtroppo si registrano altri due ... Covid Toscana: rallentano i ricoveri, in calo anche i positivi. I dati del 16 dicembre